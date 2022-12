80-Jährigen lange nicht gesehen - Mann rettet in Dessau seinen Nachbarn aus Notlage

Der Mann hatte auf Klopfen an der Wohnungstür nicht reagiert. Der Nachbar rief die Polizei, die helfen konnte.

Dessau/MZ - Ein aufmerksamer Dessauer hat seinem 80-jährigen Nachbarn aus einer Notlage geholfen.

Der Mann hatte der Polizei mitgeteilt, dass er sich Sorgen um seinen 80-jährigen Nachbarn macht. Diesen hatte er seit einiger Zeit nicht mehr gesehen, auf Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür hätte der Senior ebenfalls nicht reagiert.

Durch die Polizeibeamten konnte wenig später vor Ort festgestellt werden, dass sich der 80-Jährige in einer hilflosen Lage in seiner Wohnung befindet. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde die Wohnungstür schnellstmöglich geöffnet, der 80-Jährige konnte anschließend durch die Rettungskräfte medizinisch versorgt werden und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.