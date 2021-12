79 Corona-Fälle am Wochenende in Dessau-Roßlau - Zwei ungeimpfte Patienten verstorben

Die Corona-Lage in Dessau-Roßlau bleibt angespannt, auch wenn die Inzidenz gesunken ist.

Dessau-Roßlau/MZ - Am Städtischen Klinikum Dessau sind binnen drei Tagen zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation verstorben. Bereits am Freitag erlag nach Angaben der Stadt ein 31-jähriger Mann aus dem Landkreis Wittenberg den Folgen seiner Infektion. Laut Stadtsprecher Carsten Sauer war er ungeimpft. Eine weitere ungeimpfte Patientin aus Dessau-Roßlau ist am Sonntag verstorben. Angaben zu ihrem Alter machte Sauer nicht.

Das Infektionsgeschehen in der Stadt ist unterdessen weiter angespannt. Nach dem Wochenende meldete das Gesundheitsamt 79 Neuinfektionen. Die betroffenen Personen sind zwischen fünf und 84 Jahre alt. Die Inzidenz liegt bei 609,9. Das Gesundheitsamt musste zudem die Kinder-Gemeinschaftseinrichtung „Rasselbande“ wegen des Infektionsgeschehens schließen - vorerst bis zum 17. Dezember .

66 Corona-Patienten mussten am Montag stationär im Klinikum in Alten versorgt werden. Sechs davon liegen auf der Intensivstation. Von ihnen ist nur einer doppelt geimpft die restlichen fünf sind ungeimpft. Drei der Intensivpatienten müssen derzeit invasiv beatmet werden.