78 Rasenmäher von Sattelzug gestohlen - Polizei findet Diebesgut bei Frankfurt/Oder wieder

Dessau - Die A-9-Parkplätze rings um Dessau werden immer häufiger zum Tummelplatz von Planenschlitzern. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden auf dem Parkplatz Kliekener Aue insgesamt 78 Rasenmäher der Marke Einhell von einem Sattelzug gestohlen. Unbekannte Täter hatten zuvor die Plane des Aufliegers aufgeschlitzt, um sich Sicht auf die Ladung zu verschaffen. Anschließend wurden die Rasenmäher im Wert von etwa 21.000 Euro umgeladen.

Der Diebstahl blieb diesmal aber nicht folgenlos: Noch während der Anzeigenaufnahme am Dienstag wurde bekannt, dass durch die Bundespolizei im Bereich Frankfurt/Oder einen Lkw festgestellt hatte, der Rasenmäher der Marke Einhell geladen hatte. Der Fahrer flüchtete noch vor der Kontrolle. Es waren die gestohlenen Rasenmäher, die bereits wieder an den Geschädigten herausgegeben werden konnten. Die Ermittlungen dauern an.

Auch in einem anderen Fall. Ebenfalls in der Nacht zum Dienstag wurden auf dem A9-Parkplatz Kapellenberg in Richtung München mehrere Sattelzüge angegriffen. Planen von vier Aufliegern wurden hier aufgeschlitzt, ohne dass aber am Ende etwas gestohlen wurde.