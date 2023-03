Initiativen für 7. und 11. März 78 Jahre nach Bombardierung von Dessau - Stilles Gedenken und bunter Aktionstag auf dem Markt

Netzwerk Gelebte Demokratie will am 7. und am 11. März in der Dessauer Innenstadt Zeichen gegen Diskriminierung, Gewalt und Menschenfeindlichkeit und gegen Geschichtsumschreibung von rechtsextremer Seite setzen. Was geplant ist.