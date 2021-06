75-Jährige in Dessau bestohlen - Diebin hebt Geld mit fremder EC-Karte ab

Die Polizei fahndet nach einer Frau, die einer 75-jährigen Dessauerin zunächst die Geldbörse entwendet und anschließend mit deren EC-Karte Geld abgehoben haben soll. Da alle bisherigen Maßnahmen nicht zur Täterin geführt haben, wird nun um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.

So soll sich der Vorfall bereits in den Mittagsstunden des 8. Septembers 2020 ereignet haben, als die 75-Jährige nach einem Supermarkt-Einkauf in der Askanischen Straße plötzlich ihre Geldbörse samt Inhalt vermisste. Kurz darauf wurde mit der darin befindlichen EC-Karte in einer Bankfiliale in derselben Straße Geld abgehoben. Dabei sind auch Bilder einer Überwachungskamera entstanden. (mz)

Hinweise nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter 0340/25030 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.