672 Geburten wurden 2024 in Dessau-Roßlau beurkundet.

Dessau-Rosslau/MZ. - Emma, Lina und Karl sind die beliebtesten Vornamen 2024 in Dessau-Roßlau gewesen. Diese Auswertung hat die Stadtverwaltung vorgelegt. 2024 wurde in Dessau-Roßlau die Geburt von 672 Mädchen und Jungen beurkundet.

Bei den Mädchen lagen Emma und Lina gleichauf vorn. Beide Namen wurde sechs Mal vergeben. Dahinter folgen Frieda, Hailey und Ida (je 5) sowie Charlotte, Emilia, Johanna und Juna (je 4).

Bei den Jungen war das Ergebnis eindeutiger. Hier bekamen gleich neun Babys den Namen Karl. Emil (je 7) und Theo (je 6) folgten auf den Plätzen 2 und 3.

Die Zahl der Geburten im Dessauer Klinikum ist zuletzt deutlich gesunken. 2022 wurden 841 gezählt, 2023 waren es 811. 2024 kamen in Alten noch 643 Kinder zur Welt. Die Zahlen sinken insgesamt, in der Region wurde zudem Mitte 2024 in Bitterfeld noch eine neue Geburtsklinik eröffnet.