62 Liter Regen pro Quadratmeter - Straßen in Mosigkau stehen erneut unter Wasser

Dessau/MZ - Der Dauerregen am Freitag hat die Feuerwehren der Stadt gleich mehrfach auf den Plan gerufen. Erneut betroffen von Wasser war unter anderem der Mosigkauer Wachtelweg. Dort mussten die Kameraden die Kanäle freipumpen, weil das viele Regenwasser darin nicht abfließen konnte.

Doch Mosigkau war nicht der einzige Ort, wo auf Hilfe gewartet wurde. Am Freitagvormittag stand das Regenwasser einige Zentimeter hoch im Speisesaal der evangelischen Grundschule in der Schillerstraße. Es konnte durch eine defekte Tür eindringen.

In der Wallburgstraße von Mosigkau in einem Einfamilienhaus war der Keller voller Wasser und Pumpen gefragt. Auch in einem Gebäude in der Uhlandstraße von Roßlau musste ein Keller ausgepumpt werden, berichtete die Berufsfeuerwehr auf Nachfrage.

Nach Angaben der privatbetriebenen Wetterstation im Süden der Stadt waren am Freitag bis 18 Uhr mehr als 62 Liter pro Quadratmeter vom Himmel gefallen.