600 Kilometer rudern fürs Augenlicht - Spendentour macht Station in Roßlau

Anne Kinski (3.v.l.) und Crew werden von Ortsbürgermeisterin Christa Müller (3.v.r.) und Vertretern aus Stadt und Verein in Roßlau begrüßt.

Dessau-Roßlau/MZ - Die 6. Etappe der besonderen Spendenaktion „Alle in einem Boot“ von Dresden elbabwärts bis Hamburg führte am Samstag von Wittenberg nach Dessau-Rosslau. Die stark in ihrer Sehfähigkeit beeinträchtigte Anne Kinski, begleitet von den Weltmeister und Ruder-Olympiasiegern Ulrich Kons und Hans-Joachim Lück, machen mit der Aktion aufmerksam auf eine bisher nicht heilbare Netzhauterkrankung und sammeln auf der Tour Spenden für ein vielversprechendes Forschungsprojekt.