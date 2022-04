60-Tonnen-Kolosse für Indien - Zespa aus Dessau schickt vier riesige Rührgeräte auf die Reise

Dessau/MZ - Wie Türme ragen die vier stählernen, marineblauen Maschinen in der Werkhalle der Dessauer Zespa Zerspanungs GmbH Am Waggonbau in die Höhe. Jede an die neun Meter hoch, schätzt Geschäftsführer Christian Schönau - „und 60 Tonnen schwer“.