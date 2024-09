Alpakas oder Alte Meister? In Dessau-Roßlau ist für jeden etwas dabei.

Ein Zeugnis der glanzvollen Renaissance-Architektur in der Stadt Dessau: der Johannbau.

Endlich Ferien, endlich das machen, was einem gefällt. Doch was gefällt Kindern und Jugendlichen? Sicher eine ganze Menge, wenn man sie neugierig macht. Dessau-Roßlau kann mit vielen Angeboten punkten.

1. Füttern und Futtern: Alpakahof in Mühlstedt

Die Rosseltal-Alpakas freuen sich über Besuch. Foto: Thomas Ruttke

In Mühlstedt, einem kleinem Ortsteil nördlich der Elbe, leben Desiree, Frederica, Choco, Aurelia, Azula, Alicia und Emilia. Die „Rosseltal-Alpakas“ von Sandra Schüler und ihrer Familie freuen sich immer über Besuch.

Nach der Anmeldung per Telefon oder E-Mail kann auf der Alpakaweide oder unter dem Holzpavillon gepicknickt werden. „Nur mal gucken“, Fragen stellen und füttern sind auch möglich, nur Streicheleinheiten mögen die niedlichen Tiere nicht. Genauso wie Wanderungen: „Dafür sind die Mädels zu zickig.“

Infos: Terminvereinbarung bei Sandra Schüler unter 0176 80604891 oder unter [email protected].

2. „Von der Rolle“ im Skatepark

Dessau hat einen der modernsten Skateparks Sachsen-Anhalts. Foto: Thomas Ruttke

Vor einem guten halben Jahr eröffnete in der Dessauer Elisabethstraße 11 einer der größten und modernsten Skateparks Sachsen-Anhalts. Völlig gratis können Benutzer mit ihren Skateboards, BMX-Fahrrädern oder Rollern hier auf über einem Quadratkilometer Rampen und Geländer für ihre Tricks nutzen.

Die Anlage liegt in den Händen des Vereins „Von der Rolle“, der auch eine Skatehalle ganz in der Nähe betreibt. Sie ist aber nur auf Anfrage geöffnet. Der Skatepark ist nicht nur ein Ort zum Üben, sondern auch sozialer Treffpunkt und eine gute Gelegenheit, als Nachwuchs-Skater mit den Profis in Kontakt zu kommen.

Infos: "Von der Rolle"-Verein

3. Zugfahrt mit Ausblick ins Gartenreich

Die Fahrt mit der „DWE“ ist ein Spaß für Groß und Klein Foto: Klitzsch

Auf 19 Kilometern geht es mit der Dessau-Wörlitzer-Eisenbahn quer durch das Unesco-Weltkulturerbe - und zwar in einem gemächlichen Tempo, das auch Fotos von der Landschaft zulässt. Die Fahrt mit der „DWE“ ist ein Spaß für Groß und Klein, und selbst an verregneten Tagen ein Erlebnis. Tipp: Inhaber eines Deutschlandtickets fahren sogar gratis.

Fahrten: Die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn fährt täglich im Zwei-Stunden-Takt von 10.05 bis 16.05 Uhr ab Dessau Hbf, teilweise auch zusätzlich davor oder danach.

Preise: 6,50 Euro pro Strecke (ermäßigt 5 Euro)

4. Neben Ju 52 locken zwei Mondflüge

Besucher können die Mondfahrten nacherleben. Foto: Thomas Ruttke

In den original nachgebauten Weltraumkapseln der Mondlandemissionen Apollo 11 (1961) und Apollo 15 (1971) können Besucher des Technikmuseums die Mondfahrten der amerikanischen Astronauten nacherleben.

Die erste Mondlandung mit Apollo 11 dauert heute 25 Minuten, die von Apollo 15 etwas länger, weil 1971 ein größeres wissenschaftliches Programm zu absolvieren war mit längerem Aufenthalt auf dem Erdtrabanten. Die Mondfahrt ist möglich für Kinder ab sechs Jahren.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Preise: Erwachsene zahlen 7 Euro, Kinder von 6 bis 15 Jahre zahlen 3 Euro

5. Langeweile? Nicht im Kinderland "Igel Mizzi"

Toben, klettern, spielen im Indoorspielplatz Foto: Thomas Ruttke

„Bei uns gibt es keine Langeweile“, sagt das Team von Igel Mizzi. Täglich lädt der Indoorspielplatz in der Köthener Straße 94-95 in Dessau-Roßlau ein. Über 30 Groß- und Kleinspielgeräte gibt es hier, es kann getobt, geklettert und gespielt werden. So locken ein Kletterlabyrinth, eine Gokartbahn und mehr.

Und weil Toben hungrig und durstig macht, hat das Igel-Mizzi auch ein Bistro. Da gibt es Getränke, Eis und anderes mehr.

Öffnungszeiten: In den Ferien: Montag bis Donnerstag 10 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr

Preise: Kinder bis 90 cm zahlen 5,50 Euro, Kinder ab 90 cm zahlen 9,50 Euro und Erwachsene ab 16 Jahren zahlen 5,50 Euro

6. Besuch bei den Alten Meistern

Über 250 Kunstwerke sind zu sehen. Foto: Thomas Ruttke

Nach über elf Jahren Bauzeit hat die Anhaltische Gemäldegalerie im Schloss Georgium wieder geöffnet. Auf drei Etagen werden über 250 Kunstwerke aus einer der wichtigsten Sammlungen Ostdeutschlands gezeigt, unter anderem von Lucas Cranach dem Älteren.

Es gibt Themenräume, etwa zu einzelnen Epochen oder zu Landschaften und Stillleben. Mittwochs ist der Eintritt frei. Neben dem Besuch der Anhaltischen Gemäldegalerie bietet sich auch ein Ausflug in den umliegenden Park Georgium an, beide sind Unesco-Welterbe.

Öffnungszeiten: Täglich 10 bis 18 Uhr, dienstags geschlossen

Preise: Kinder und Jugendliche sowie Schüler haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 8,50 Euro