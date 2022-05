55 Euro für Parken auf Grünstreifen - Knöllchen sorgt für Ärger bei Anwohnern in Großkühnau

Ein Grünstreifen-Parker wird in Großkühnau abkassiert. Einen Anlieger überrascht das - er fordert Klärung der Parksituation. Was zählt zum Grünstreifen? Unterstützung kommt vom Ortschaftsrat und einer Stadtratsfraktion.

Grosskühnau/MZ - Es war vor einigen Wochen, als der Besuch von Raik Ertelt nach der Verabschiedung ein Knöllchen an der Windschutzscheibe seines Wagens fand. 55 Euro sollten an die Stadtkasse entrichtet werden, weil die Gäste auf dem Grünstreifen in der Kleinkühnauer Straße in Großkühnau geparkt hatten. Denn laut Ansicht des Ordnungsamtes stellte das eine Ordnungswidrigkeit dar.