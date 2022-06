50.000 Euro zur Verfügung: Roßlauer Spielplätze sollen aufgepeppt werden

An der Rietzke gibt es im Moment nur drei Spielgeräte.

Roßlau/MZ - Die Stadtverwaltung will noch in diesem Jahr zwei Roßlauer Spielplätze auf Vordermann bringen. Möglich machen dies Fördergelder der Europäischen Union zur Entwicklung des ländlichen Raums. Insgesamt 50.000 Euro stehen zur Verfügung, sagte Kirsten Lott (Stadtverwaltung) in dieser Woche dem Roßlauer Ortschaftsrat.