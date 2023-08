Kampf gegen den Hundekot 5.195 Hunde sind in Dessau-Roßlau angemeldet - Ihrer Hinterlassenschaften sind ein Ärgernis

Ärger um Hundekot Eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen will Problematik per DNA-Datenbank lösen. Wie steht Dessau-Roßlau dazu und worauf setzt die Stadt?