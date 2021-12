49 Corona-Fälle am Mittwoch - Klinikum in Dessau tauscht mit Uniklinik Halle Patienten

Dessau-Roßlau/MZ - Die Zahl neuer Corona-Fälle bleibt in Dessau-Roßlau weiter vergleichsweise niedrig: Nach 54 positiv getesteten Personen am Montag nach Weihnachten und 61 am Dienstag hat das Gesundheitsamt am Mittwoch 49 neue Infektionen gemeldet. Betroffen sind Personen im Alter von 2 bis 88 Jahre.

Die Inzidenz sinkt weiter. Hatte der vom Robert-Koch-Institut ermittelte Wert am Heiligabend noch bei 579,7 gelegen, betrug dieser am Mittwoch 291,1 und hatte sich damit nahezu halbiert. Inwieweit Weihnachten dafür mitverantwortlich ist, bleibt weiter offen. Gleiches gilt für den Landesdurchschnitt, der ebenfalls gesunken ist - auf 319,6

Das Dessauer Klinikum in Alten hat am Mittwoch 42 Covid-Patienten gemeldet, von denen einer auf der Intensivstation liegt. Der Mann (Impfstatus unklar) wurde von der Uniklinik Halle übernommen. Im Gegenzug wurden zwei intensivpflichtige Patienten nach Halle verlegt, um sie dort an eine künstliche Lunge anschließen zu können. Ein Patient ist am Dienstag mit Covid verstorben, dieser war aber nicht in Dessau wohnhaft. Die Zahl der Corona-Verstorbenen bleibt damit bei 131.

Vom Jugendamt lagen am Mittwoch keine Meldungen zu Corona-bedingten Einschränkungen in den Kindertageseinrichtungen der Stadt vor.