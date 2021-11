47 Corona-Fälle am Mittwoch in Dessau-Roßlau - Vier ungeimpfte Patienten auf Intensivstation verstorben

Dessau-Roßlau/MZ - Das Pandemiegeschehen in der Doppelstadt nimmt seit Tagen erheblich zu. Auch am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt wieder 47 Neuinfizierte. Die Inzidenz liegt bei 144,9 und damit seit vier Tagen über 100.

Auch am Städtischen Klinikum in Alten ist Corona wieder verstärkt spürbar. Derzeit sind 14 Patienten wegen einer Corona-Erkrankung im Städtischen Klinikum aufgenommen. Zwei Intensivpatienten sind gestern, zwei weitere schon in den Tagen zuvor verstorben. Sie waren nicht geimpft. Zur gleichen Zeit konnten zwei weitere, allerdings geimpfte Patienten aus der Intensivstation wieder entlassen werden.

Aktuell muss ein Patient intensivmedizinisch betreut werden. Bei geimpften Infizierten gebe es laut Klinikum hingegen kaum schwere Verläufe.