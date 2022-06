44 Beschlüsse und ein Daueraufreger: Führt Dessau-Roßlaus Stadtrat am Mittwoch 3G-Plus ein?

Dessau-Roßlau/MZ - Für seine letzte reguläre Sitzung im Jahr 2021 hat der Dessau-Roßlauer Stadtrat noch einmal ein Marathon-Programm vor der Brust. Über rekordverdächtige 44 Beschlussvorlagen soll die Kommunale Vertretung am Mittwoch ab 16 Uhr in der Elbe-Rossel-Halle in Roßlau diskutieren und abstimmen. Hinzu kommen noch mehrere Berichte der Verwaltung.

Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung ist dabei sicherlich der Hauhalt der Stadt für das Jahr 2022

Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung ist dabei sicherlich der Hauhalt der Stadt für das Jahr 2022. Dessen Bestätigung durch den Rat dürfte allerdings nur noch Formsache sein. Denn Finanz- und Hauptausschuss haben das Konzept bereits am Donnerstag jeweils einstimmig und ohne jegliche Einwände bestätigt. Finanzausschuss-Vorsitzender Hendrik Weber (Bunte Fraktion) sprach anschließend von den kollegialsten Haushaltsberatungen, die er in 30 Jahren erlebt habe.

Zuvor hatte Kämmerin Elke Wirth den Ausschüssen die letzten Änderungen am Entwurf vorgestellt. Demnach wird das erwartete Haushaltsdefizit trotz zahlreicher Zusatz-Anträge der Stadtratsfraktionen in geschätzter Höhe von rund 1,8 Millionen Euro gegenüber dem ersten Entwurf nur leicht um 162.000 Euro auf jetzt 13,6 Millionen Euro steigen. Der Grund: Die Verwaltung konnte die voraussichtlichen Erträge vor allem aufgrund von Steuermehreinnahmen um drei Millionen Euro nach oben korrigieren - auf jetzt 244 Millionen Euro.

Die Aufwendungen stiegen unter anderem durch die Fraktionsanträge noch einmal um insgesamt 3,2 Millionen auf rund 258 Millionen Euro. Die geplanten Investitionen kletterten auf den höchsten Wert seit 2014: 72 Millionen Euro hat sich Verwaltung im kommenden Jahr vorgenommen.

Anfang Oktober abgeschaffte Testpflicht für alle Teilnehmer von Ratssitzungen könnte großes „Comeback“ feiern

Wortgefechte sind derweil bei einem anderen Thema zu erwarten: Der Rat will sich erneut über sein Hygienekonzept verständigen. Die Anfang Oktober abgeschaffte Testpflicht für alle Teilnehmer von Ratssitzungen könnte dann ihr großes „Comeback“ feiern, noch dazu verschärft. Im Gespräch ist nach MZ-Informationen eine 3G-Plus-Regelung. Somit müssten künftig auch Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen Test vorweisen, um an den Sitzungen teilzunehmen.

Diese Regelung will die SPD per Änderungsantrag durchsetzen. Der Antrag sei vorberaten und Ergebnis von Gesprächen mit der CDU, so Fraktionschef Michael Fricke. Einen solchen Kompromiss beim Thema hatte es allerdings schon einmal gegeben, war damals jedoch im letzten Moment von der Union aufgekündigt worden. Diesmal soll er laut Eiko Adamek (CDU) halten. „Ich bin ein Freund des Testens. Denn Impfen macht jeder für sich. Mit Tests schützt man auch die anderen“, so Adamek auf Nachfrage.

Ebenfalls soll neben vielen weiteren wichtigen Punkten der neue Stadtwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt berufen werden. Die Sitzung ist öffentlich.