Zur Verhinderung von weiteren Straftaten hat die Polizei in Dessau-Roßlau am Mittwoch, 26. März, ein Auto der Marke Daimlerchrysler sicher gestellt.

Dessau/MZ. - Zur Verhinderung von weiteren Straftaten hat die Polizei in Dessau-Roßlau am Mittwoch, 26. März, ein Auto der Marke Daimlerchrysler sicher gestellt.

Den Beamten war das Auto gegen 16 Uhr in der Askanischen Straße aufgefallen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 43-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Mann gab zudem an, am Vorabend Drogen konsumiert zu haben. Aufgrund dieser Angaben wurde eine Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus durch einen Arzt durchgeführt.

Da der 43-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach und trotz bestehender Fahrerlaubnissperre mit einem Auto gefahren war, entschlossen sich die Beamten zur Sicherstellung. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.