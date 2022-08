42 Stufen und kein Fahrtsuhl? Warum der Schacht am Meinsdorfer Bahnhof leer bleiben wird

Meinsdorf/MZ - Die Sonne brennt. Fast 38 Grad im Schatten. Doch zum Tag der offenen Baustelle der Deutschen Bahn an der Eisenbahnüberführung Meinsdorf kommen Neugierige ohne Unterlass. Rund 19 Monate ist hier gebaut worden, war die L 120, die Roßlau und Meinsdorf verbindet, dicht. Anwohner mussten lange Umwege in Kauf nehmen. Doch nun ist ein Ende in Sicht. Am 15. August wird die Straße samt neuem Fuß- und Radweg wieder freigegeben. Dann kann am neuen Haltepunkt in Meinsdorf wieder in den Zug gestiegen werden.