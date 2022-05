41 Obdachlose im Dessauer Rosenhof gezählt: Bund lässt erstmalig Daten erfassen

Dessau-Roßlau/MZ - In der Obdachloseneinrichtung am Rosenhof waren zum Stichtag 31. Januar 41 Personen untergebracht. Dabei handelte es sich um 36 Männer und fünf Frauen. Die Mehrzahl der Wohnungslosen in Dessau ist zwischen 40 und 70 Jahre alt, ein kleinerer Teil zwischen 19 und 39 Jahre jung. Wie Sozialamtsleiterin Heike Paesold im Sozialausschuss berichtete, sind 34 der 41 Personen, die in der Einrichtung leben, alleinstehend. Die Dauer des Aufenthaltes in der Obdachloseneinrichtung ist sehr unterschiedlich. 28 Personen lebten zum Stichtag weniger als ein Jahr im Rosenhof, 17 länger als fünf Jahre.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<