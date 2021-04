40 neue Infektionen und neun britische Mutationen - Neue Impftermine angekündigt

Dessau-Roßlau - Nach einem relativ ruhigen Wochenende mit 14 Corona-Infektionen und drei weiteren Fällen am Montag hat Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt am Dienstag 40 neue positive Tests gemeldet. Betroffen sind 22 weibliche und 18 männliche Personen im Alter von 14 Monaten bis 91 Jahren.

Unter den Fällen sind neun Verdachtsmeldungen der britischen Corona-Mutation. Diese werden nun genauer untersucht. Der Inzidenzwert für Dessau-Roßlau wurde vom Robert-Koch-Institut am Dienstag mit 119,8 angegeben.

Vom Städtischen Klinikum wurden am Dienstag 21 Corona-Patienten gemeldet, von denen fünf auf der Intensivstation liegen. Die Lage in Alten bleibt überschaubar. Es ist niemand coronabedingt verstorben.

Mit den 40 Fällen erhöht sich die Gesamtzahl der Corona-Infektionen seit Pandemie-Beginn in Dessau-Roßlau auf 2.708. Die Zahl der Patienten, die als genesen gelten dürfen, liegt bei 2.297. Das sind vier mehr als am Montag.

In den beiden Testzentren an der Museumskreuzung in Dessau und am Luchplatz in Roßlau wurden am Montag 128 Abstriche vorgenommen, einer davon mit einem positiven Testergebnis.

Die Zahl der Erstimpfungen in Dessau-Roßlau lag am Dienstag nach Angaben des Sozialministeriums bei 13.123. Am Montag waren 425 Impfungen hinzugekommen. Bei den Zweitimpfungen steht die Doppelstadt bei 6.730.

Die Impfoffensive wird dabei fortgesetzt. Ab dieser Woche werden neue Termine für das Impfzentrum Dessau-Roßlau nicht nur dienstags, sondern auch donnerstags jeweils um 13 Uhr veröffentlicht. Das hat die Stadt mitgeteilt, die zugleich darum bittet, bereits gebuchte Termine abzusagen, wenn diese nicht wahrgenommen werden können. Hierfür stehe eine Schaltfläche unter „Buchung verwalten“ zur Verfügung.

Impftermine können über die Telefonnummer 116117 oder online über die Seite https://www.impfterminservice.de/impftermine gebucht werden.