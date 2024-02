Windräder und Solarparks in der Nähe des eigenen Ortes sind bundesweit immer wieder umstritten. Um die Akzeptanz für solche Anlagen zu erhöhen, sind Zuwendungen an Kommunen möglich. Im Fall Mosigkau macht der Ortschaftsrat Forderungen auf.

40.000 Euro gehen an die Stadt Dessau-Roßlau - Mosigkau möchte seinen Anteil vom Solargeld

Ortschaft will vom geplanten Solarpark profitieren.

Mosigkau/MZ. - Windräder und Solarparks in der Nähe des eigenen Ortes sind bundesweit immer wieder umstritten. Um die Akzeptanz für solche Anlagen zu erhöhen, hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) entsprechend angepasst, so dass Betreiber von Windenergieanlagen und Solarparks den anliegenden Kommunen 0,2 Cent je Kilowattstunde erzeugtem Strom als Zuwendung zahlen können.

Mittel gehen an Kommune

Der zukünftige Betreiber des Solarparks bei Mosigkau hat sich schon bei der Vorstellung seiner Pläne im November 2022 dazu bereit erklärt, mit der Inbetriebnahme die 0,2 Cent je Kilowattstunde erzeugtem Strom an die Kommune zu zahlen. Geplant ist von der Firma ASG Engineering aus Köthen, die im Stadtgebiet von Dessau schon verschiedene Solaranlagen realisiert hat, auf einer rund 14 Hektar großen Grünfläche nordwestlich von Mosigkau einen Solarpark zu bauen und zu betreiben.

Voraussichtlich 2025 soll der in Betrieb gehen. Auf der Grünfläche entlang der Bahnstrecke Dessau-Köthen werden Solarmodule mit einer Leistung von rund 18,7 Megawatt installiert, die jährlich rund 20 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen sollen. Die kommunalen Zuwendungen aus dem Solarpark würden rund 40.000 Euro pro Jahr betragen. Gezahlt würde das Geld an die Stadt Dessau-Roßlau. „Aufgrund der Nachbarschaft des Solarparks zu Mosigkau ist es naheliegend, dass wir einen angemessenen Teil davon für den Ort haben wollen und es nicht dem Stopfen von städtischen Haushaltslöchern dienen soll“, betont der Mosigkauer Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber.

Geld für Akzeptanz?

In einer Beschlussvorlage soll Dessau-Roßlau darauf verpflichtet werden, einen noch festzusetzenden Anteil aus den Zuwendungen Mosigkau zu überlassen, ohne jedoch im Gegenzug etwa das Ortschaftsrats-Budget entsprechend zu kürzen. Inwiefern konkret Mosigkau von den Mehreinnahmen profitieren soll, ist derzeit noch offen.

Weber sieht durch die zusätzlichen Zuwendungen für die Ortschaft auch die Akzeptanz für das Projekt innerhalb der Dorfbevölkerung gestärkt. „Auch andere Ortschaften, in denen solche Projekte anstehen, sollten sich entsprechende Gedanken machen“, so der Mosigkauer Ortsbürgermeister. Laut seiner Auskunft sind etwa auch bei Brambach, Mühlstedt und Kochstedt in absehbarer Zeit Solarparks geplant.