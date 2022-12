4,8 Millionen Euro für die Digitalisierung der Dessauer Schulen

Viele Schulen in Dessau-Roßlau profitieren vom Förderprogramm Digitalpakt“, der den Unterricht digitaler machen soll. Aber für die Nutzung von Tablets und Co. muss auch W-Lan vorhanden sein. Daran hapert es oft noch.

Die Ausstattung mit moderner Technik in Schulen geht weiter.

Dessau-Rosslau/MZ - Zahlreiche Schulen in Dessau-Roßlau profitieren von teils hohen Fördermitteln aus dem 135 Millionen Euro schweren sogenannten Digitalpakt-Förderprogramm. Von dem Geld sollen die Schulen endlich digitaler arbeiten. So sollen etwa Tablets und Computer beschafft werden. Das Landesverwaltungsamt hat nun mitgeteilt, welche Schulen in Dessau-Roßlau profitieren.