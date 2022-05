4,5 Prozent der nach Sachsen-Anhalt geflüchteten Ukrainer leben in Dessau-Roßlau

Die ukrainischen Flüchtlinge lernen auch Deutsch in der Erstaufnahmeeinrichtung.

Dessau-Roßlau/MZ - Rund 4,5 Prozent aller in Sachsen-Anhalt aufgenommenen ukrainischen Kriegsflüchtlinge leben derzeit in Dessau-Roßlau. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Statistik des sachsen-anhaltischen Innenministeriums hervor.