Roßlau/MZ - Den Einbruch in seinen Autoanhänger hat ein 38-Jähriger am Freitag der Polizei angezeigt. Der Mann gab an, dass er seinen VW mit Hänger am Donnerstag gegen 18 Uhr an der B 187 in Roßlau abgestellt hatte, um in der Nähe Angeln zu gehen.

Gegen 1.30 Uhr stellte er fest, dass der Hänger aufgebrochen und Angelausrüstung sowie zwei Bootsmotoren entwendet worden waren. Der Schaden betrug zirka 8.500 Euro.