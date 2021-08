38-jähriger Blitzer-Rowdy ist Fahranfänger - Polizei bittet Stadt Dessau-Roßlau um Amtshilfe

Dessau/MZ - Blitzerfotos aus Dessau-Nord, die könnte es in den nächsten Tagen vielleicht nicht geben. Denn wie das Polizeirevier bestätigt hat, ist am Sonntag der stationäre Blitzer im Stadtbezirk Norde zerstört worden. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

In der Sonntagnacht um 0.25 Uhr hatte ein wohl sehr verärgerter Mann seinem Frust freien Lauf gelassen und das Blitzerglas beschädigt. Freude hatte er an seiner Tat aber nicht lange. Zeugen brachten die Polizei schnell auf die Spur eines 38-Jährigen. Ob der auf der Straße zuvor viel zu schnell unterwegs war und der Blitzer deshalb ausgelöst hatte, konnte Annett Wendler vom Polizeirevier nicht sagen. Es könne nur vermutet werden, denn der Mann befindet sich mit seinem Führerschein noch in der Probezeit. Aufklärung kann erst die Stadt geben, die den Blitzer betreibt und die Fotos auswertet. „Wir werden ein Ermittlungsgesuch an die Stadt stellen“, sagt Polizeioberkommissarin Wendler.

Wird ein Führerscheinneuling während der Probezeit geblitzt, heißt das nicht automatisch, dass der Fahranfänger seinen Führerschein verliert. Laut Bussgeldkatalog.de haben Geschwindigkeitsüberschreitungen bis 20 km/h in der Probezeit nur Sanktionen gemäß Bußgeldkatalog zur Folge.

Ist der Fahranfänger aber mehr als 20 Stundenkilometer zu schnell, verlängert sich die Probezeit auf vier Jahre und es gibt für den Verkehrssünder ein Aufbauseminar. Kritisch wird es, wenn er dreimal mit mehr als 20 km/h zu viel geblitzt wird. In dem Fall wird die Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperrfrist verhängt.