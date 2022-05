37. Auflage steht an - Regionaler Bauernmarkt lockt auf den Marktplatz in Dessau

Auch an diesem Wochenende lockt der traditionelle Bauernmarkt auf den Dessauer Marktplatz ein.

Dessau/MZ - Regional einkaufen und regional genießen - so heißt es am Samstag, 7. Mai , von 8 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz in der Zerbster Straße. Die Stadt Dessau-Roßlau lädt gemeinsam mit dem Verein Regionalmarke Mittelelbe zum 37. traditionellen Bauernmarkt ein, wo 30 Aussteller und Direktvermarkter abwechslungsreiche regionale Spezialitäten anbieten werden.

So gibt es Pflanzen-, Kräuter- und Honigvariationen, Marmeladen, Ofenbrot, Obst und Gemüse. Darüber hinaus wird eine große Vielfalt an Käse angeboten. Wildspezialitäten, regionale Wurstwaren sowie Räucherfisch runden das Angebot ab. Auch können handgefertigte Textilien und Bürsten sowie Korb- und Flechtwaren gekauft werden. Die Verbraucherzentrale informiert über gesundes Essen und zu Inhaltsstoffen in Lebensmitteln.