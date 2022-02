35 Rotlichtverstöße und mehr: Ernüchternde Bilanz nach Polizei-Kontrollen in Dessau und Bitterfeld

Dessau/Bitterfeld/MZ - Nach mehreren Schwerpunktkontrollen in Dessau-Roßlau und Bitterfeld am Dienstag zieht die Polizei ein ernüchterndes Fazit: So wurden unter anderem 35 Rotlichtverstöße, zweimal Fahren ohne Fahrerlaubnis, zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz - in Form eines Messers - festgestellt.

Die Delikte - nämlich 22 Rotlicht-Verstöße - wurden zudem in unmittelbarer Nähe zum Revier der Polizeiinspektion in Dessau-Roßlau festgestellt. So hatten sich die Beamten zwischen 10 und 16 Uhr unter anderem an der Kreuzung Kühnauer- und Ziebigker Straße positioniert. Aber auch am Bahnübergang Rodleben sowie an der Kreuzung Luch- und Magdeburger Straße in Roßlau.

In Bitterfeld waren die Beamten ebenfalls an wechselnden Orten im Stadtgebiet im Einsatz. Aus der Doppelstadt gibt es aber auch positive Meldungen: Im Bitterfeld-Wolfener Stadtteil Bobbau sowie in Raguhn waren in einem Zeitraum von acht Stunden nur drei Geschwindigkeitsverstöße gemessen werden. Diese wurden mittels Verwarngeld geahndet.