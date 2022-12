321 neue Corona-Fälle in Dessau-Roßlau vor dem Fest - Stadt stellt eigene Meldung ein

Mit der Meldung vom Freitag, 23. Dezember, beendet die Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung die wöchentliche Meldung über die aktuellen Corona-Fälle - und verweist auf das RKI in Berlin.

Dessau-Rosslau/MZ - In Dessau-Roßlau wurden in der Woche vor Weihnachten noch einmal 321 Corona-Fälle festgestellt. Das hat das städtische Gesundheitsamt mitgeteilt. Die positiven Fälle gab es im Zeitraum vom vom 17. bis 23. Dezember. Es sind etwas mehr als in den Wochen zuvor, da waren es 288, 273 und 291.