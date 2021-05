30 Stände geplant - Regionaler Bauernmarkt soll vor dem Dessauer Rathaus stattfinden

Vor dem Rathaus findet am Sonnabend ein Regionaler Bauernmarkt statt.

Dessau - Regional einkaufen und regional genießen heißt es am Samstag, 8. Mai, in Dessau-Roßlau. Die Stadt Dessau-Roßlau lädt gemeinsam mit dem Verein „Regionalmarke Mittelelbe“ zum mittlerweile 35. traditionellen Bauernmarkt ein.

Von 8 bis 14 Uhr werden am Sonnabend etwa 30 Aussteller und Direktvermarkter in der Zerbster Straße regionale Spezialitäten anbieten. Darunter sind Kräuter- und Honigvariationen, Marmeladen, aber auch Ofenbrot, Obst und Gemüse. Darüber hinaus gibt es eine große Vielfalt an Ziegen-, Schafs- und Kuhmilchkäse. Wildspezialitäten, regionale Wurstwaren sowie Räucherfisch und frischer Spargel runden das Angebot ab.

Der Eine-Welt-Verein Dessau verkauft fair gehandelte Produkte. Die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt informiert über gesundes Essen und zu Inhaltsstoffen in Lebensmitteln. Am Stand des Umweltamtes gibt es Informationen zum Artenschutz, zu Angeboten im Weinberghaus und zum Wassersparen. Eine neue Broschüre für Kinder wird an diesem Tag ebenfalls vorgestellt. Es wird gebeten, die Abstands- und Hygieneregeln auf dem Markt dringend zu beachten, um niemanden beim Besuch des Marktes zu gefährden.