30. Powerboatmeeting an der Adria in Dessau: Modellbootsportler fahren mit Power übers Wasser

Schon von weitem liegt ein Summen in der Luft, so als würde ein riesiger Hornissenschwarm immer näher kommen. Doch wer am Wochenende die Adria betritt, der trifft nicht auf Insekten, sondern auf Modellboote und auf jede Menge Menschen.

Das alte Strandbad Adria ist seit Sonnabend und noch bis einschließlich 3. Oktober Austragungsort für das 30. Powerboatmeeting des Modellsportclubs Elbe-Dessau.

Eingeladen hat der Verein seine Fans deutschlandweit, um mit ihnen den 20. Vereinsgeburtstag zu feiern. Weit über 100 Hobby-Modellsportler haben ihre Zelte aufgeschlagen.

Ein Münchner ist schon seit zehn Jahren mit seinen Modellbooten dabei

Unter ihnen ist Dieter Jaufmann aus München. Der 28-Jährige kennt die Adria eigentlich schon in- und auswendig. Seit zehneinhalb Jahren hat er kein einziges Treffen des Dessauer Vereins verpasst. „Man kennt sich auf dem Platz, man hilft sich untereinander und das schönste ist eigentlich immer der Abend, wo bei Bratwurst und Bier über das gemeinsame Hobby gefachsimpelt wird“, erzählt er.

Der Münchener ist - wie schon so oft - mit seinem Vater angereist. Die beiden haben vier Modellboote mit nach Dessau gebracht. Eines davon ist Dieter Jaufmann besonders ans Herz gewachsen. Mit Showtime habe „ich mir einen besonderen Traum erfüllt“.

Bei Showtime handelt es sich um ein Turbinenboot. Es ist ein technisches kleines Wunderwerk, veranschaulicht der 28-Jährige die Leistung seines sieben PS starken Bootes.

Der Drehzahlbereich bei einem Diesel-Pkw liege zwischen 3.000 bis 4.000 Umdrehungen pro Minute. Die Turbine seines Bootes leiste unendlich viel mehr. Der Drehzahlbereich liege bei 160.000 Umdrehungen.

Seit der Kindheit an Motorbootmodellen interessiert

Als Achtjähriger hatte Jaufmann, der aus Hof stammt, von seinem Vater das erste Modellboot geschenkt bekommen. Das Interesse für den Sport war geweckt und ist bis heute geblieben. Und natürlich auch der Sportgeist. Schließlich werden an der Adria Wettkämpfe in fünf Klassen ausgetragen. Auch Jaufmann hofft, auf dem Siegertreppchen zu landen.

So schön das Powerboatmeeting an der Adria ist, so peinlich ist es dem jungen Wahl-Münchener zu gestehen, dass er in all den Jahren nicht einmal die City von Dessau besucht hat. „Die Stadt spielt bei den Treffen eher eine untergeordnete Rolle“, verweist er auf die wenige Zeit, die an einem Rennwochenende bleibt. Denn neben den Rennen werde auch an den Booten geschraubt.

Zweimal im Jahr ist es an der Adria laut, sausen die Modellboote über den Kiessee. Die Veranstaltungen des Vereins sind seit Jahren eine feste Größe. Der Modellbootsport spielt in Dessau schon seit Jahrzehnten in der Stadt eine Rolle.

„Anfangs haben wir uns als Interessengemeinschaft am Sollnitzer See getroffen“, erzählt Michael Krebs, Vorsitzender des Modellsportclubs, dass damals der Sollnitzer See aus Sicherheitsgründen aufgegeben wurde. „Wir können schließlich nicht zwischen den Badegästen fahren.“

Ralph Hirsch hatte den Modellsportclub Elbe-Dessau gegründet

Dessaus ehemaliger Sportdirektor Ralph Hirsch hatte dann die Gründung eines Vereins vorgeschlagen. 14 Modellsportler gründeten 1997 den Modellsportclub Elbe-Dessau, der in jedem Frühjahr und Herbst Events durchführt. „Heute sind wir 33 Mitglieder“, sagt Krebs. (mz)