30.000 Euro Schaden - Ein Schwerverletzter bei Frontalzusammenstoß bei Deetz

Deetz/MZ - Auf der Bundesstraße 246 zwischen Reuden und Deetz hat es am Mittwochmorgen einen schweren Unfall gegeben. Ein 42-jähriger Mann war gegen 7.30 Uhr mit einem VW Transporter in Richtung Deetz unterwegs, als ihm in einer Kurve auf seiner Fahrspur ein Skoda entgegenkam. Trotz eines Ausweichversuchs konnte der Transporter-Fahrer einen Frontalzusammenstoß nicht verhindern.

Der 33 Jahre alte Skodafahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Klinikum gebracht und dort stationär aufgenommen. Der Transporter-Fahrer wurde ambulant in einer medizinischen Einrichtung behandelt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt.