Dessau/MZ/AGE - Das geschichtsträchtige Bauhaus in Dessau ist nach dem Debüt im Juli vorigen Jahres in wenigen Tagen wieder Bühne und Produktionsort für die Konzertreihe „Pop [email protected] Bauhaus“. Insgesamt vier Konzerte werden nächste Woche aufgezeichnet. Konkret am Dienstag, 30. Mai und am Mittwoch, 31. Mai, geben nationale und internationale Künstler in einem intimen Rahmen exklusive Konzerte vor Live-Publikum. Präsentiert werden die Konzerte von Moderator Jo Schück. Schück moderiert am 30. Mai zwei Konzerte. Zu Gast sind dann The BossHoss und Davina Michelle. Die siebenköpfige Gruppe aus Berlin hatte 2005 ihren Durchbruch mit Interpretationen von Popsongs im Country-Musik-Stil und ist zum zweiten Mal zu Gast im Dessauer Bauhaus. Bei Davina Michelle, die mit bürgerlichem Namen Michelle Davina Hoogendoorn heißt, handelt es sich um eine erfolgreiche Sängerin und Youtuberin aus den Niederlanden. Die Konzertaufzeichnungen werden am Mittwoch, 31. Mai, fortgesetzt. In Dessau erwartet werden dann die Band „Juli“ und die Solokünstlerin Alma. Die Rockband Juli (Eva Briegel, Jonas Pfetzing, Simon Triebel, Andreas Herde und Marcel Römer) stammt aus dem mittelhessischem Gießen. Bekannt geworden sind die Musiker unter anderem mit Songs wie „Fette wilde Jahre“ oder „Gehen oder bleiben“.

