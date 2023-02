Hilfe nach Erdbeben 3.400 Euro für Erdbebenopfer - Türkische Familien aus Dessau kochen und backen für guten Zweck

Ein besonderes Büffet mit orientalischen Speisen gab es am Sonnabend am Rathauscenter in Dessau: Türkische Familien hatten dort gebacken und gekocht. Der Erlös wird gespendet.