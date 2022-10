Städtisches Klinikum in Dessau 27 neue Krankenpfleger für Region - Warum Ära der Berufsausbildung mit Zeugnisausgabe endet

Die Ausbildung stand im Zeichen von Corona und Homeschooling. Die Schüler haben den Widrigkeiten getrotzt. Viele bleiben am Klinikum. Was sich an der Ausbildung nun ändert.