27-Jähriger wird in Dessau attackiert und zu Boden gerissen - Tritte gegen den Kopf folgen

Dessau-Rosslau - Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau haben sich nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Dessauer Innenstadt mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung gewandt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen zwei bislang unbekannte Täter am Mittwochabend gegen 18 Uhr einen 27-Jährigen Dessauer in der Willy-Lohmann-Straße angegriffen haben. Dabei habe einer der Männer gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers getreten. Der Mann konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Zur Personenbeschreibung der beiden Täter liegen folgende Angaben vor: Der erste Täter war 1,55 bis 1,70 Meter groß, trug einen Vollbart und halblange Haare. Er hatte laut Polizei ein südländisches/arabisches Aussehen und war schwarz bekleidet. Der zweite Täter wurde ebenfalls auf 1,55 bis 1,70 Meter geschätzt und hatte ein ähnlich beschriebenes Aussehen. Auch er war ein südländischer Typ und trug zur Tatzeit eine schwarze Stoffhose, ein blaues T-Shirt und eine braun-beige Steppweste.

Ob sich Täter und Opfer kannten und ob es Streit vor dem Angriff gab, ist derzeit Teil der Ermittlungen. Die laufen unter versuchtem Totschlag.

Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter Telefon 0340/25030 entgegen. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu erreichen.