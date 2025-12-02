27-Jähriger landet bei Kauf eines Audi bei einem Betrüger - und bekommt selbst Ärger mit der Polizei

Dessau/MZ. - Beim Kauf eines Audi ist ein 27-jähriger Mann auf einen Betrüger hereingefallen - und hat dann auch noch selbst Ärger mit der Polizei bekommen.

Der Mann hatte am Sonnabend, 29. November, bei einem 18-Jährigen einen Audi erworben. Bei dem Kauf hatte er jedoch lediglich die Zulassungsbescheinigung Teil I erhalten. Obwohl die darin eingetragenen Kennzeichen nicht zu den am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen passten, versicherte der Verkäufer, dass das Auto zugelassen und versichert ist. Als die vereinbarte Übergabe der Zulassungsbescheinigung II am Montag, 1. Dezember, nicht erfolgte und der Verkäufer auch nicht erreichbar war, ging der Mann zur Polizei.

Dort stellte sich heraus, dass weder das Fahrzeug noch die Kennzeichen jemals auf den 18-Jährigen registriert worden waren. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Betruges gestellt.

Da der 27-Jährige aber auch ein Auto nutzte, ohne sich von der ordnungsgemäßen Registrierung bei der zuständigen Zulassungsbehörde zu überzeugen, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauchs und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Nach Angaben der Polizei befindet sich das Auto inzwischen nicht mehr im öffentlichen Verkehrsraum, die Kennzeichen wurden entfernt.