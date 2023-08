„Mechanische Körper“ lautet das Motto am 1. und 2. September, wenn die Stiftung Dessau zum traditionellen Bauhausfest einlädt. Der Stadtpark wird dabei zur Alm und das Prellerhaus zur Bühne für das „Mechanische Ballett“ von Kurt Schmidt. Was es sonst noch zu erleben gibt.

26. Bauhausfest im September - Am Bauhaus in Dessau leben „Mechanische Körper“ auf

Pressegespräch zum Bauhausfest in der Bauhaus-Aula: Diesmal lautet das Motto „Mechanische Körper“, inspiriert durch das „Mechanische Ballett“ von Kurt Schmidt. Bei den Organisatoren und Tänzerinnen herrscht bereits Vorfreude.

Dessau/MZ - Das traditionelle Bauhausfest am ersten Septemberwochenende wirft seine Schatten voraus. Und Barbara Steiner, Chefin der Stiftung Bauhaus in Dessau, freut sich bereits: „Wir können erfreulicherweise wieder in größerem Umfang feiern.“