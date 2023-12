Einen Fördermittelbescheid über 250.000 Euro hat Ministerpräsident Reiner Haseloff an Oberbürgermeister Robert Reck und Dino Höll, Vorsitzender des Mausoleums-Fördervereins, übergeben. Was mit dem Geld passieren soll.

Das offizielle Foto zur Fördermittel-Übergabe am Mausoleum in Dessau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Einen Fördermittelbescheid über 250.000 Euro hat Ministerpräsident Reiner Haseloff am Freitag an Oberbürgermeister Robert Reck und Dino Höll, Vorsitzender des Mausoleums-Fördervereins, übergeben. Zusammen mit 268.000 Euro Eigenmitteln der Stadt kann so die nächste Etappe bei der Sanierung des markanten Gebäudes im Dessauer Tierpark in Angriff genommen werden.