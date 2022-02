233 neue Corona-Infektionen in Dessau-Roßlau - Viele Kitas betroffen

Dessau-Roßlau/MZ/OML - In Dessau-Roßlau hat das Gesundheitsamt am Mittwoch 233 neue positiv auf das Coronavirus getestete Personen registriert. Sie sind zwischen drei Monaten und 88 Jahren alt. Die Inzidenz sank wieder auf einen dreistelligen Wert von nunmehr 977,9. Die Zahl aller seit Ausbruch der Pandemie registrierten Infizierten beträgt aktuell 11.320 Fälle.

Im Landesvergleich steht Dessau-Roßlau mit der Inzidenz gut da. Nur vier andere Kreise sind dreistellig: Mansfeld-Südharz mit 955, Anhalt-Bitterfeld mit 899, Stendal mit 894 und Wittenberg mit 777.

Im Städtischen Klinikum werden zurzeit 35 Corona-Patienten stationär betreut. Vier von ihnen liegen auf der Intensivstation. Zwei Personen darunter sind ungeimpft, bei einer Person ist der Impfstatus unklar und eine weitere Person ist dreifach geimpft.

Unterdessen greift das Virus auch in Kindergärten weiter um sich. In folgenden Einrichtungen gibt es komplette oder Teilschließungen: Zwei Gruppenschließungen in der Kita „Fuchs und Elster“ aufgrund von drei Infektionsfällen, Schließung bis 14./17. Februar. Eine Gruppenschließung in der Kita „Rasselbande“ aufgrund eines Infektionsfalls, Schließung bis 17. Februar. Zwei Gruppenschließungen in der Kita „Kinderland“ aufgrund von zwei Infektionsfällen, Schließung bis 17. Februar. Eine Gruppenschließung in der Kita „Pusteblume“ aufgrund eines Infektionsfalls, Schließung bis 17. Februar. Eine Gruppenschließung in der Kita „Bremer Stadtmusikanten“ aufgrund eines Infektionsfalls, Schließung bis 17. Februar. Eine Gruppenschließung in der Kita „Nesthäkchen“ aufgrund eines Infektionsfalls, Schließung bis 17. Februar. Komplette Schließung Kita „Alexandraschule“ aufgrund von drei Infektionsfällen, Schließung seit 8. Februar bis zum 11. Februar.