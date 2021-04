23 neue Fälle am Mittwoch - Pflegeheim „Nodus Vitalis“ meldet weiteren Todesfall

Dessau-Rosslau - Das Dessau-Roßlauer Gesundheitsamt hat am Mittwoch über 23 neue Corona-Fälle informiert. Betroffen sind zehn weibliche und 13 männliche Personen zwischen fünf bis 82 Jahren. Ein weiterer Bewohner des Altenpflegeheims „Nodus Vitalis“ ist an oder mit Corona verstorben. Die Zahl der Verstorbenen liegt in Dessau-Roßlau nun bei 100 seit Pandemiebeginn im März 2020. Es gab außerdem zwei Verdachtsmeldungen einer britischen Mutation.

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Mittwoch bei 124,8. Das Städtische Klinikum meldete 25 Patienten, sechs davon lagen auf der Intensivstation.

In beiden Testzentren der Stadt wurden am Dienstag 56 Abstriche genommen, von denen einer positiv war.

In der Kindertagesstätte „Buratino“ mussten zwei Kindergruppen aktuell in Quarantäne versetzt werden, in der Kita „Alexandraschule“ ist davon eine Gruppe betroffen.