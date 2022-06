227 neue Corona-Fälle in einer Woche in Dessau-Roßlau - Inzidenz steigt über 300

Dessau-Rosslau/MZ - In Dessau-Roßlau nimmt die Corona-Dynamik weiter zu: In der Woche von Sonnabend, 18. Juni, bis Freitag, 24. Juni, wurden in der Doppelstadt 277 neue Corona-Fälle verzeichnet. Diese Wochenbilanz hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die vom Robert-Koch-Institut in Berlin ermittelte Inzidenz lag am Freitag bei 311,3 - knapp unter dem Landesschnitt von Sachsen-Anhalt (340,5).

Im Städtischen Klinikum wurden am Freitag zehn Patienten mit einem positiven Corona-Nachweis stationär betreut. Auf der Intensivstation liegen zwei Patienten.Foto: DPA