223 neue Corona-Fälle in Dessau-Roßlau - Ungeimpfter Patient im Klinikum verstorben

Die Inzidenz in der Doppelstadt lag zum Wochenabschluss bei 1.301,7.

Eine Altenpflegerin hält in einem Seniorenheim einen Antigen-Corona-Schnelltest in der Hand.

Dessau-Roßlau/MZ - In Dessau-Roßlau ist ein ungeimpfter Patient mit Corona verstorben. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. In der Statistik des Robert-Koch-Institut sind für Dessau-Roßlau 144 Tote im Zusammenhang mit Corona verzeichnet.

Zugleich bestätigte das Gesundheitsamt zum Wochenabschluss 223 neue Corona-Infektionen. Die Betroffenen sind zwischen sieben Monaten und 96 Jahre alt.

Die Inzidenz für Dessau-Roßlau lag am Freitag bei 1.301,7 und damit weiter unter dem Landesschnitt (1.552,29). Die höchste Inzidenz in Sachsen-Anhalt hatte am Freitag die Landeshauptstadt Magdeburg mit 2.280,1. Der Landkreis Stendal hat als einziger Landkreis einen dreistelligen Inzidenzwert (981,1).

Im Städtischen Klinikum Dessau mussten am Freitag 41 Corona-Patienten stationär betreut werden. Auf der Intensivstation sind weitere fünf Patienten in Behandlung. Unter ihnen sind eine ungeimpfte, eine doppelt und zwei dreifach geimpfte Personen. Bei einem Patienten ist der Impfstatus nach Angaben des Gesundheitsamtes unklar.

In der Gesamtstatistik weist das Gesundheitsamt für Dessau-Roßlau nunmehr 13.107 Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn aus, das Robert-Koch-Institut hat davon 12.540 verzeichnet. 2.695 davon betreffen Kinder und Jugendliche im Alter bis 14 Jahre.