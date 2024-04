Bildung 22 Stunden bis Hamburg - Erste Liboriusschüler von Austausch in Pennsylvania zurück

Aufregende zwölf Tage liegen hinter zwölf Zehntklässlern aus dem Liboriusgymnasium Dessau. Sie sind die ersten, die zum offiziellen Austausch an der Hamburg High School in Pennsylvania waren. Wie es dazu kam, was sie erlebt haben und wie es nun weitergeht.