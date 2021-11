22 Kilo Marihuana in Dessauer Garage entdeckt - Spektakulärer Drogenprozess ab Freitag

Dessau/MZ - Vor der 8. Strafkammer des Landgerichts Dessau beginnt am Freitag, 3. Dezember, ein spektakulärer Drogenprozess: Angeklagt ist ein 25-jähriger Magdeburger, der derzeit inhaftiert ist. Ihm wird das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Der Tatverdacht entstand in Auswertung von so genannten Krypto-Handys, die entschlüsselt werden konnten. Im Zuge dieser Ermittlungen wurde der Angeklagte im Juni 2021 bei der Einlagerung von 22 Kilogramm Marihuana in einer Garage in Dessau festgenommen. Bei der Durchsuchung stellte die Polizei ferner zahlreiche Waffen sicher. Insgesamt soll der Angeklagte ab Mai 2020 mehr als 100 Kilogramm Marihuana gekauft haben.

Für den Prozess sind in diesem Jahr bislang vier Verhandlungstage angesetzt.