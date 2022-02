212 neue Corona-Fälle in Dessau-Roßlau - Sechs Patienten auf der Intensivstation

Dessau-Roßlau/MZ - Ist es schon das Abflachen der vierten Welle oder nur eine Momentaufnahme? In Dessau-Roßlau ist die Zahl der Neuinfektionen erneut zurückgegangen. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 212 neue positiv getestete Personen, die von einem bis 94 Jahre alt sind.

Die Gesamtzahl der seit Pandemieausbruch registrierten Infektionen liegt damit bei 12.884. Der Dessau-Roßlauer Inzidenzwert betrug am Donnerstag 1.204,7.

Im Städtischen Klinikum wurden am Donnerstag 37 Corona-Patienten stationär betreut. Auf der Intensivstation liegen weitere sechs Patienten. Zwei Personen sind ungeimpft, zwei Personen doppelt geimpft, eine weitere Person hat einen unklaren Impfstatus, ein Patient dreifachen Impfschutz.

Die Stadtverwaltung weist in der Mitteilung noch einmal auf eine Sonderimpfaktion im Impfzentrum/Dessaucenter für Kinder hin, die am Donnerstag, 24. Februar, von 13.45 bis 17.45 Uhr stattfindet und sich an Kinder von fünf bis elf Jahren richtet. Der Zweitimpftermin findet am Donnerstag, 24. März, statt. An beiden Tagen sind Kinderärzte im Impfzentrum anwesend

Termine sind über die Telefonhotline (0340) 204-2891 oder 204-2892 buchbar. Es gelten die gleichen Anwesenheitsregeln wie für Zwölf- bis 15-Jährige. Kinder, die bereits eine Corona-Erkrankung hatten und keine Vorerkrankungen haben, werden nach Auskunft der Stadtverwaltung nach derzeitigen Regelungen nicht geimpft.