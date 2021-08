21 Jugendliche lassen sich bei der Premiere am Montag in der Anhalt Arena impfen

Dessau-Rosslau/MZ - Das Angebot, sich trotz des Fehlens von Vorerkrankungen in der Anhalt Arena gegen Covid-19 impfen zu lassen, haben am Montag 21 Jugendliche angenommen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor. Demnach waren die geimpften Jugendlichen zwischen zwölf und 15 Jahren alt.

Das Land hatte es allen Impfzentren in Sachsen-Anhalt erlaubt, künftig nicht mehr nur Jugendliche ab zwölf Jahren mit Vorerkrankungen oder gefährdeten Angehörigen impfen zu lassen. Seitdem reicht es aus, wenn der Impfarzt nach einem ausführlichen Beratungsgespräch sein Okay gibt und beide Eltern und auch der Jugendliche der Impfung zustimmen. Das Dessauer Impfzentrum war das erste, das die neue Regelung nutzte.

An welche Bedingungen der Arzt eine Spritze knüpft, ist ihm überlassen. Am Montag wurde ein Jugendlicher nach Aussage der Stadt jedoch nicht geimpft, sondern wieder nach Hause geschickt. Warum der Arzt die Immunisierung ablehnte, blieb unklar.

Unterdessen geht das mobile Impfen weiter. Am Mittwoch, 4. August, ist das Team vorm Edeka-Center im Junkerspark, am Donnerstag, 5. August, vorm Rewe-Markt auf dem Roßlauer Luchplatz, jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt auch am Dienstag bei 2,5. Ein neuer Corona-Fall ist nicht hinzugekommen. Die Gesamtzahl der Infizierten in Dessau-Roßlau beträgt 3.306.