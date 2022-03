21-Jähriger verliert Kontrolle am Pharmapark Rodleben - AMG-Mercedes ist ein Totalschaden

Rodleben/MZ - Bei einem schweren Unfall am Pharmapark in Rodleben ist am frühen Samstagabend ein Schaden von etwa 70.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei in Dessau mitgeteilt.

Nach ihren Informationen hatte kurz nach 18.30 Uhr der 21-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz AMG die Straße am Pharmapark in Richtung IDT Biologika befahren. Mutmaßlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit sei dann in einer Linkskurve das Heck des Autos ausgebrochen. Der Fahrer verlor nach Angaben der Polizei die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei kam es zu Kollisionen mit einer Straßenlaterne und einem Zaun.

Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf etwa 65.000 Euro geschätzt, die Schäden an der Laterne und dem Zaun gaben die Beamten mit etwa 5.000 Euro.