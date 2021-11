204 Corona-Infektionen am Dienstag in Dessau-Roßlau - Beim RKI fehlen fast 400 Fälle

Dessau-Roßlau/MZ - 89 neue Corona-Fälle am Wochenende und am Montag hatten Optimisten auf ein leichtes Abflauen der Corona-Welle in Dessau-Roßlau hoffen lassen. Doch schon am Dienstag blieb von dieser Hoffnung nicht mehr viel übrig: Dessau-Roßlaus Gesundheitsamt meldete am Dienstag 204 Infektionen binnen 24 Stunden. Betroffen sind Menschen im Alter von zwei bis 92 Jahren.

Nach drei Tagen mit einem 800er Wert sank die Inzidenz für Dessau-Roßlau am Dienstag auf 693,1. Es dürfte nur ein kurzes Absinken sein. In der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind durch Meldeverzögerungen fast 400 Fälle nicht eingerechnet, von denen die Stadt schon weiß. Zum Vergleich: Das RKI hat am Dienstag 5.357 Fälle verzeichnet, die Stadt selbst ist schon bei 5.729 Fällen angekommen.

Im Städtischen Klinikum wurden am Dienstag 69 Corona-Patienten stationär betreut. Vier weitere positiv getestete Patienten liegen zurzeit auf der Intensivstation in Alten. Von ihnen sind drei Personen ungeimpft, eine Person ist einfach geimpft.