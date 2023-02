Stadtfest in Dessaus Innenstadt

Dessau/MZ - Dessaus neues Stadtfest nimmt immer weiter Gestalt an. Name, Termin und die wesentlichen Programmpunkte sind gesetzt, teilte Stadtmarketingchef Hannes Wolf vorige Woche dem Kulturausschuss mit. Vom 30. Juni bis zum 2. Juli wird unter dem Titel „Dessauer Stadtfest im Herzen Anhalts“ gefeiert werden. Das zusammenhängende Festgebiet liegt in der Innenstadt und umfasst die Bereiche Marktplatz, Ratsgasse, Stadtpark, Lily-Herking-Platz, Kavalierstraße und Johannbau. „Wir werden ein schönes Stadtfest haben“, versichert Wolf, dessen Gesellschaft für die Vorbereitung und Durchführung verantwortlich ist.