2022 steht in Dessau-Mosigkau eine zentrale Festwoche ins Haus

Mosigkau - Die Mitglieder des Ortschaftsrates Mosigkau haben in ihrer April-Sitzung die Patenschaften für die Freiwillige Feuerwehr des Ortes, deren Nachwuchsabteilungen im Kinder- und Jugendbereich sowie für den Betreiberverein des Mosigkauer Naturbades erneuert.

Da es seit Ende des vergangenen Jahres für Ortschafts- und Stadtbezirksbeiräte auch die Möglichkeit gibt, Patenschaften nicht nur von Jahr zu Jahr zu verlängern, sondern bis zum Ende der aktuellen Legislatur jährlich automatisch weiterlaufen zu lassen, hat der Ortschaftsrat Mosigkau diese Option gezogen.

So werden den Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Mosigkau und dem Naturbad-Verein bis zum Ende der aktuellen Legislatur 2024 für Räte und Beiräte jährlich automatisch 200 Euro aus dem Budget der Ortschaft überwiesen.

Die Freiwillige Feuerwehr Mosigkau steht im nächsten Kalenderjahr im besonderen Fokus. Sie feiert dann ihr 140-jähriges Bestehen. Zusammen mit dem 750-jährigen Ortsjubiläum und der Eingemeindung zur Stadt Dessau, die sich dann zum 70. Mal jährt, sollen in einer zentralen Feierwoche mit den Höhepunkten an jeweils zwei Wochenenden, die drei großen „runden“ Jubiläen gefeiert werden.

Zur Organisation der Feierlichkeiten soll bis Jahresmitte ein Festkomitee gegründet werden. „Zudem sind die Vereine aufgerufen, sich mit ihren Ideen einzubringen und eventuelle Finanzbedarfe anzumelden“, so der Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber.

Die Finanzbedarfsplanung soll so rechtzeitig in die städtischen Haushaltsberatungen und Diskussionen für 2022 eingebracht werden. „Wir könnten uns vorstellen, zum Feuerwehrjubiläum ein großes Festzelt in Mosigkau aufzustellen, in dem der Stadtfeuerwehrverband auch seinen Stadtfeuerwehrball feiert“, skizziert der Ortsbürgermeister eine Idee für die Jubiläumsfeierlichkeiten. (mz)